Le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) –France– vient d’annoncer la forte reprise des voyages constatée depuis plus d’un an, avec un été 2023 aux très bonnes performances aussi bien en Chiffre d’affaires (CA) qu’en trafic. La projection sur l’exercice 2023 (se clôturant au 31 octobre 2023) laissant entrevoir une excellente année, avec des réservations prometteuses pour la saison Hiver 2023/2024 et une stabilisation des prix.

Pour les départs sur la période du 1er mai au 31 octobre 2023 les tour-opérateurs membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) ont fait voyager 1 651 081 clients (+11%). Cette progression associée à une recette unitaire moyenne de 1.318 €, en augmentation (+4,2%) permet d’atteindre un chiffre d’affaires de 2.176 M€ (+15,9%)

Notons que les tour-opérateurs membres du SETO ont enregistré un chiffre d’affaires global avec les prestations sèches de 3.035 M€ (+27,7%).

Voyage à forfait – Moyen-courrier : La Tunisie passe en tête du classement des destinations devant les îles grecques

Le Moyen-Courrier qui représente 82% du trafic de l’été (pour 66% du CA) au sein des voyages à forfait, voit le bon maintien des grandes destinations de l’Europe du Sud et l’arrivée en tête du TOP 10 de la Tunisie (+33,6% en trafic et +7,1% en CA).

Pour l’Europe du Sud, les îles grecques figurent en 2ème position du classement et la Grèce continentale à la 4ème place.

Notons également la montée en puissance de l’Italie continentale et la poursuite de croissance du Maroc qui occupait à fin août la 5ème place de palmarès…. (source : SETO)