L’ATL lance un appel à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants pour un mandat de 3 ans (2024‐2026). Les deux administrateurs indépendants sélectionnés vont présider respectivement le comité d’audit et le comité des risques.

Tout candidat au poste d’administrateur indépendant doit être une personne physique qui jouit de ses droits civils et satisfaire aux conditions d’honorabilité, d’intégrité, d’impartialité, d’honnêteté et de confidentialité ainsi que de qualifications et de compétence et d’expérience adaptée à ses fonctions.