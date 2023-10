La Fédération tunisienne de natation (FTN) a assuré avoir honoré tous ses engagements financiers envers le champion olympique Ayoub Hafnaoui, en lui garantissant tous les attributs du succès pour les prochaines échéances et notamment les jeux olympiques de Paris 2024.

“Le succès de Hafnaoui est le fruit d’un plan stratégique minutieux amorcé par la FTN pour former les jeunes talents capables de hisser haut le drapeau national lors des grands événements internationaux”, a expliqué l’instance nationale de la natation.

Intervenant lors d’une conférence de presse ce lundi, le président de la FTN, Hédi Ben Hassan a fait savoir que “la natation tunisienne est l’un des sports les plus prometteurs en Tunisie et a permis, malgré les difficultés financières et d’infrastructure à faire honneur au sport tunisien, en témoigne les performances de Hafnaoui à l’échelle olympique et internationale. Ce dernier aura une occasion renouvelée de confirmer son niveau lors des JO de Paris en 2024.

Et Ben Hassan d’ajouter que la FTN est soucieuse de réunir toutes les conditions requises à une bonne préparation du nageur en honorant tous ses engagements financiers s’agissant du budget alloué à l’aspect logistique de la préparation, à savoir, 240 mille dinars dont 180 mille DT versés au titre de l’année 2023, en attendant le reste (120 mille DT) réservé à l’exercice 2024.

Selon le président de la FTN, le budget réservé à la préparation au titre de l’année 2023 et qui s’élève à 320 mille DT, 240 mille DT ont été dépensés (160 à la charge du ministère de la jeunesse et des sports et 80 à la charge de la FTN), en attendant le versement de la somme manquante sur des tranches lors des prochaines semaines.

A noter que le Comité national olympique tunisien (CNOT) a accordé une prime de 100 mille dinars au nageur tunisien après son sacre mondial, outre la somme de 120 mille DT pour sa préparation en prévision des JO de Paris.

Hédi Ben Hassan a, par ailleurs, indiqué avoir procédé à une réservation provisoire pour l’ultime stage de préparation qu’effectuera Hafnaoui deux semaines avant les JO, soulignant le laps de temps relativement long que prennent les démarches administratives pour le transfert d’argent vers l’étranger, ce qui a généré des tensions entre le sportif et la FTN, malgré les efforts déployés dans ce sens.

Concernant le plan stratégique de la fédération pour la promotion de la discipline, le responsable a fait savoir que son instance a mis en place un centre national de soutien olympique supervisé par l’entraîneur Sami Achour, qui fonctionne sur la base de normes internationales et où des jeunes talents prometteurs à l’instar de Rami Rahmouni (14 ans), autour de 34 records, ou encore des champions d’Afrique Ahmed Jaouadi et Belhassan Ben Miled (18 ans), travaillent pour marcher sur les pas de Hafnaoui.