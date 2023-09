Le taux de remplissage des barrages dans la region du Cap-Bon, ne dépasse pas à présent les 7%, tandis que ce taux n’excède pas les 26% au niveau national, a indiqué, vendredi à l’Agence TAP, le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche à Menzel Bouzelfa Bayrem Hamada.

L’eau de pluie retenue lors des précipitations des mois de mai et juin derniers, ont été repartis à des fins d’irrigation et de consommation d’eau potable, a-t-il précisé, signalant que le secteur agricole souffre de nombreux problèmes en raison d’une pluviométrie en berne.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de créer de nouveaux barrages avec une plus grande capacité d’absorption, et de considérer la légalisation du forage des puits, sans permis et d’actualiser la juridiction qui les concernant, compte tenu de leur importance dans la sauvegarde du secteur agricole lors des trois dernières années marquées par la sècheresse.

A noter que le gouvernorat de Nabeul compte quatre barrages dédiés à l’irrigation, à savoir, le barrage Bezirk à Menzel Bouzelfa d’une capacité de 5 millions de mètres 3, le barrage de l’Oued Chiba à Korba (3,8 millions mètres 3), le barrage Lebna à El Mida (25 millions mètres 3), et le barrage El Abid à Takelsa (9,6 mètres 3).