La société SMART TUNISIE informe ses actionnaires et le public qu’elle vient de signer un contrat de partenariat à titre non exclusif avec la société « Honor International FZCO » pour distribuer la marque HONOR en Tunisie.

HONOR est une marque mondiale de smartphones engagée dans la création d’appareils innovants et élégants. Axé sur la technologie de pointe et le design, HONOR s’efforce de redéfinir l’expérience du smartphone. HONOR a été créée en 2013 par le groupe HUAWEI et est devenue indépendante en 2020.

Avec ce nouveau partenariat, l’activité Téléphonie de SMART TUNISIE sera ainsi composée des marques HUAWEI, TECNO, LOGICOM, VIVO et HONOR.

SMART TUNISIE continue sa stratégie de diversification d’activités et de marques distribuées lui permettant de renforcer sa présence, de s’adapter aux tendances changeantes du marché et aux nouvelles demandes des clients et d’offrir un large éventail de produits.