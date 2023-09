Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a eu, mardi, une séance de travail avec son homologue russe, Serguei Lavrov, dans le cadre d’une visite de travail à Moscou.

L’entretien a permis d’examiner les moyens de relancer les relations bilatérales au lendemain de la pandémie de Covid 19, indique un communiqué du département. Les deux ministres ont, à cette occasion, exprimé l’engagement à impulser la coopération bilatérale dans les différents domaines ; le commerce, le tourisme et l’économie, en plus de l’importation des céréales, des engrais et des produits ayant trait à l’énergie.

Ils ont souligné que cette coopération doit se dérouler dans le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes, précise la même source.

Les deux parties ont, par ailleurs, souligné la volonté commune de tout mettre en œuvre pour tenir, dans la période à venir, la 8e session de la commission mixte, insistant sur la poursuite des pourparlers sur les projets des accords bilatéraux et le suivi de l’exécution des accords conclus entre les deux pays.

Les deux ministres ont, en outre, échangé les vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont en premier lieu la cause palestinienne.

La responsabilité de la communauté internationale dans la protection du peuple palestinien a été, en effet, soulignée dans ce contexte.

Les échanges ont aussi porté sur la réforme de la gouvernance internationale, la lutte contre la migration irrégulière et les réseaux criminels qui y sont liés. Nabil Ammar a été accompagné, lors de cette visite, de la PDG de l’Office des céréales qui s’est, à son tour, entretenue avec les autorités russes concernées au sujet de l’importation des céréales à des prix préférentiels.