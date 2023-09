Le projet de création d’un centre équestre national, suspendu depuis des années, a fait l’objet d’une séance de travail présidée lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, avec les membres du bureau fédéral de la Fédération Tunisienne des Sports Equestres, afin qu’il soit un centre d’entrainement de l’équipe nationale et d’accueil de manifestations nationales et internationales.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a précisé, sur sa page officielle facebook, que ce projet viendra renforcer le secteur sportif et le tourisme sportif en Tunisie qui représente un pôle important des sports équestres dans toute l’Afrique du Nord, compte tenu de sa première place au classement africain dans la spécialité de l’endurance et de sa participation en tant que seul représentant du continent aux Jeux équestres de la jeunesse en 2022.

La réunion a également été l’occasion de passer en revue les réalisations sportives nationales et internationales les plus importantes de la Fédération tunisienne des sports équestres, et les préparatifs de la Tunisie en prévision de sa participation pour la première fois au Tournoi Royal de saut d’obstacles du Maroc, représentée par le cavalier Wael Trabelsi.