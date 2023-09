Ces derniers jours on assiste à une baisse des températures. Pour la journée du lundi Météo Tunisie annonce des températures matinales en baisse, avec une moyenne entre 24 et 25°C et un pic 29°C à tataouine.

L’après-midi les températures passeront à 25-28°C sur les côtes et à 27-30°C dans le centre du pays, pour se situer à 30-34°C dans le sud.

Pendant la nuit les températures oscilleront entre 16 et 24°C au nord et au centre du pays. Le sud du pays connaitra des pics de 25 à 27°C.

Des vents de sable sont annoncés à Gafsa, Tozeur et Kébili.