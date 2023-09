Le nouveau film de Mohamed Ben Attia “Les Ordinaires” (Behind The Mountains, titre en anglais) a été sélectionné dans la compétition officielle de la 38ème édition du Festival international du film francophone de Namur (FIFF) qui se tiendra du 29 septembre au 6 octobre 2023, au cœur de la capitale wallonne, en Belgique.

“Les Ordinaires” ou “Oura El Jbel”, titre en arabe, est parmi 12 films dans la course au ” Bayard d’Or ” du FIFF, le rendez-vous incontournable du cinéma de l’espace francophone qui présente cette année une centaine de films et de rencontres.

Après avoir fait sa première mondiale dans la section compétitive ” Orizzonti ” de la 80ème Mostra de Venise organisée du 30 août au 9 septembre, le film de Ben Attia sera également présenté à la 67e édition du Festival du Film de Londres (BFI London Film Festival) prévue du 4 au 15 octobre. Au line-up du BFI, 252 oeuvres (films et séries télévisées) en provenance de 92 pays.

Le Festival International du Film de Venise qu’organise la Biennale de Venise inaugure la saison automnale des grands festivals du cinéma. Organisé par le British Film Institute, le Festival du Film de Londres est un prestigieux festival créé en 1956 qu’accueille chaque année la Capitale britannique Londres.

” Les Ordinaires ” est le troisième long-métrage de Ben Attia, après Inhebek Hedi (2016) et Weldi (2018). Ecrite et réalisée par Mohamed Attia, cette fiction (98’) est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

La direction de la photographie a été confiée au Belge Frédéric Noirhomme alors que la musique est l’oeuvre du Français Olivier Marguerit qui est auteur-compositeur-interprète, musicien, multi-instrumentiste et arrangeur.

Parmi les principaux acteurs au casting, Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek.

Synopsis : “Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan, emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante”.

Le Festival international du film francophone de Namur a annoncé deux projections pour le film de Ben Attia, le 3 octobre, -en présence de l’équipe du film-, et le 4 octobre.