L’œuvre de Franco Zeffirelli sera bientôt à l’honneur à la Cinémathèque Tunisienne qui célèbre le centenaire de la naissance de ce grand cinéaste italien (1923, Florence – 2019, Rome).

En partenariat avec l’Institut culturel italien de Tunis, la Cinémathèque Tunisienne inaugure la saison 2023-2024, à son siège à la Cité de la Culture à Tunis, avec un cycle de projections de films de Zeffirelli, une exposition intitulée ” Les Fusains du Maestro ” et une rencontre autour du projet de la Fondation Zeffirelli.

Les projections sont prévues du 20 au 30 septembre 2023 à la salle Tahar Chériaa. Les films au programme sont : ” La Mégère Apprivoisée ” (1967, 122’), ” Roméo et Juliette ” (1968, 138’), ” Un amour Infini ” (1981, 116’), ” La Traviata ” (1982, 109’), ” Mémoire d’Un sourire ” (1993, 106’), ” Un thé avec Mussolini ” (1999, 117’).

Le vernissage de l’exposition ” Les Fusains du Maestro “, prévu le 20 septembre à 17h30, sera suivi de la projection de ” Roméo et Juliette “.

L’exposition donne à voir des travaux singuliers de Zeffirelli. Il s’agit d’esquisses ayant pour rôle d’harmoniser le plan de travail des différents assistants du réalisateur lors du tournage en Tunisie de son film “Jésus de Nazareth” (1977). Ces fusains sont entrés dans le patrimoine de la Cinémathèque Tunisienne avec le fonds légué par la famille de Kalthoum Bornaz (1945-2016) qui était assistante réalisatrice dans “Jésus de Nazareth”.

Selon un communiqué de la Cinémathèque, “cette exposition vient à la fois valoriser le fonds de la Cinémathèque et révéler des travaux originaux dont la teneur ne manquera pas d’interpeller les professionnels du cinéma, les étudiants dans ce domaine et ceux tournés vers des disciplines comme l’Architecture et les Beaux-arts “.

Ce nouveau programme ” s’inscrit en droite ligne dans la démarche mémorielle et archivistique de la Cinémathèque Tunisienne “, a annoncé cette institution inaugurée en 2018 à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la Culture et qui est depuis rattachée au Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI).