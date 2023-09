Le programme d’autonomisation économique et sociale visant à lutter contre la migration irrégulière sera lancé en novembre prochain, a fait savoir la ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

Elle a indiqué, dans un entretien accordé à la TAP, que ce nouveau programme qui ciblera, dans un premier temps, les familles menacées par la migration irrégulière dans les gouvernorats du Grand Tunis, profitera à toutes les régions d’ici 2025.

Ce programme vise à protéger les familles dont l’un des membres a tenté de quitter le pays de manière illégale en mettant l’accent sur l’information, l’autonomisation et l’intégration à travers l’accompagnement et l’autonomisation économique et sociale des membres de ces familles, en particulier les jeunes, les femmes et les jeunes filles.

Concernant le programme d’autonomisation économique des ouvrières agricoles, Amal Belhaj Moussa a indiqué que la liste des ouvrières agricoles saisonnières appartenant au premier groupe de bénéficiaires de ce programme sera arrêtée le 30 septembre courant. Les équipements nécessaires seront remis à celles-ci pour les aider à trouver une source de revenus.

Il est à noter que le nouveau programme d’autonomisation économique des ouvrières agricoles, dont le lancement a été annoncé en août 2023 à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme tunisienne, cible, en premier lieu, les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid durant le reste de l’année en cours, moyennant une enveloppe d’environ un million de dinars.