L’Union Européenne et Expertise France (« nom de marque » de l’agence publique française d’expertise technique internationale (AFETI), lancent un appel à projet pour les think-thanks tunisiens spécialisés dans l’économie et le développement durable. Le fonds de cet appel s’établit à 400 000€ avec des subventions variant de 50 000 € à 75 000 € pour des actions de 14 mois.

Cet appel à projet fait partie d’un programme plus large nommé « Savoirs éco ». Ce projet vise à renforcer les structures productrices de savoirs à vocation économique (SPSE) comme des centres de recherche, des centres d’analyse publique, des laboratoires et des think-tanks. Le communiqué publié, à cette fin, nous apprend que l’objectif est de rendre accessibles les connaissances économiques rigoureuses pour appuyer le débat public sur les enjeux de développement économique de la Tunisie. Ce projet a trois principaux axes d’intervention : le renforcement des capacités des SPSE, l’accompagnement dans la production d’études scientifiques et la diffusion de celles-ci.

