Une déclaration de partenariat a été signée, mercredi, entre le gouvernorat de Gabès et la province sud-africaine du Cap Oriental (Eastern Cape), au terme d’une réunion tenue en présence des responsables des deux régions.

Les domaines de partenariat prévus dans cette déclaration paraphée en présence du chargé de la gestion du gouverneur de Gabès, Ali Ellani, celui du Cap Oriental, Oscar Mabuyane et l’ambassadeur de l’Afrique du Sud en Tunisie, couvre les secteurs de l’agriculture, l’économie bleue ainsi que le partage des innovations, de la science, la technologie et la culture.

Cet accord traduit la volonté des deux parties de faire progresser la coopération et le partenariat économique entre les deux régions, et concerne également la collaboration dans les domaines de l’enfance, la formation professionnelle, le tourisme, les investissements et les échanges commerciaux.

Lors de cette réunion, un accord de partenariat a été signé entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud-Est et la Chambre des Affaires de la province du Cap Oriental, dans le but de faire progresser la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

En marge de la visite du gouverneur de la province sud-africaine à Gabès, des rencontres bilatérales ont également été organisées entre les hommes d’affaires des deux parties, afin d’examiner la possibilité de partenariats bilatérales.