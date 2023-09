L’haltérophile tunisien, Karem Ben Henia (81 kg) a affirmé que le championnat du monde d’haltérophilie qui se déroule actuellement à Riyad est considéré comme l’un des plus dure du fait qu’il sera qualificatif pour les jeux olympiques de Paris 2024.

“Près de 60 concurrents sont en lice dans ma catégorie et j’ai été versée dans le Groupe A qui est le groupe le plus difficile”, a-t-il dit, indiquant avoir terminé 4e à l’arraché et 6e au total.

Dans une déclaration faite à la TAP, Karem Ben Henia a expliqué, s’agissant de la course au JO, qu’il ne fait encore pas partie du TOP 10 olympique, mais qu’il est capable au niveau du ranking africain de s’assurer une place aux olympiades.

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, il reste encore d’autres défis à relever et des points à engranger, notamment, à l’occasion du tournoi de Doha en décembre prochain, les jeux africains et la coupe du monde prévue en avril 2024.

Concernant la blessure qu’il avait contractée lors du championnat du monde de Riyad et qui a compromis ses chances de médaille aux épreuves de l’arraché, Ben Henia a indiqué être parvenu à soulever 160 kg lors du premier essai et 186 kg au second après avoir longuement attendu vu le nombre de concurrents, avant de ressentir des douleurs au niveau de la cuisse.

Et d’ajouter qu’en dépit de ses douleurs, il n’a pas songé à abandonner, mais son troisième essai à 188 kg a accentué ses maux, échouant à cette tentative.

A noter que l’haltérophile tunisien subira des examens approfondies dès son retour à Tunis.