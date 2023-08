Météo Tunisie a mis en vigilance jaune la plus grande partie du territoire tunisien, pour la journée du jeudi 31 août 2023. On prévoit des orages et de la pluie sur les côtes et le centre du pays.

Dans les régions de Tozeur, Kabili et Tataouine météo Tunisie prévoit la poursuite des tempêtes de sables.

Pendant la matinée, les températures seront de 25 à 28°C sur la plupart du territoire, avec un pix à 37°C à Tataouine.

Pendant l’après-midi les températures seront de 26 à 34°C, et 42°C dans extrême sud du pays.

Pendant la nuit les températures passeront à 21 – 27°C et à 34°C à Tataouine.