Queen Omega, artiste issue de Trinité-et-Tobago, a donné, vendredi soir, au théâtre de plein-air de Hammamet, son premier spectacle en Tunisie dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Hammamet.

La chanteuse de reggae caribéenne était accompagnée de son groupe The Royal Souls composé de Thomas Broussard à la guitare, David Sitbon à la batterie, Cyril Colling au piano, Thierry Lechauve à la basse et des choristes Sandra Oujagir et Linda Rey.

De son vrai nom Jeneile Osbrone, Queen Omega est une voix majeure de la chanson reggae et a été imprégnée du genre dès son plus jeune âge. Elle concocte une musique reggae rythmique aux multiples influences.

Dans son dernier album tout juste sorti le mois de mars 2023, Freedom legacy, on retrouve une artiste au comble de son art qui convaincue du pouvoir de ce genre musical pour combattre l’injustice.

Du même album, elle a interprété ” Lioness “, une chanson à travers laquelle elle rend hommage aux femmes dans leur lutte pour la liberté. Elle a encore chanté d’autres singles de cet album, tels que See You Down, Fittest, Wise Queens et Goodness.

Toujours avec l’entrain et la fougue d’un art militant et porteur d’espoir et de bonnes vibrations, elle a offert un voyage introspectif et musical aux accents new roots, reggae et dance hall.