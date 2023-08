L’instance nationale d’évaluation et d’accréditation en santé (INEAS) vient d’accréditer quatre établissements de santé.

Le centre de santé intermédiaire Al-Ons” dans le gouvernorat du Kef et le centre Hospitalier International de Carthagène de Tunis ont obtenu l’accréditation or pour la période 2023-2026, tandis que le centre de santé de base “Stah Jabeur” à Monastir a obtenu l’accréditation or pour la période 2022-2025.

l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis a obtenu l’accréditation platine pour la période de 2023 à 2026.