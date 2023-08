Le Théâtre national tunisien a annoncé, vendredi, qu’une convention de partenariat-sponsor officiel entre les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) 2023 et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), a été signée, le jeudi 3 août, à son siège au palais du théâtre de Halfaouine, dans la Médina de Tunis.

La 24ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) qui se tiendra du 2 au 10 décembre 2023 sera dirigée par le directeur général du Théâtre national Tunisien (TNT), Moez Mrabet, dont la désignation à ce poste a été annoncée en mars dernier.

L’organisation des JTC a longtemps été assurée par le TNT, et ce depuis leur création en 1983 jusqu’en 2009. Elle était jusque-là confiée à une instance indépendante du TNT, et ce depuis 2011.

Dans un communiqué publié, vendredi soir, le Théâtre national tunisien souligne que ce partenariat est le premier en son genre pour les JTC et la FABA qui est soutenue par plusieurs sociétés. Ce partenariat ” relève d’une importance capitale de par le soutien financier qu’il accorde aux JTC et la pulsion qu’il donne pour la dynamisation de l’action culturelle “, indique la même source.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence notamment de Hend Mokrani présidente de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques, Moez Mrabet, Directeur Général du Théâtre National Tunisien, Directeur artistique et Président du comité d’organisation de la 24ème session des JTC et Nihed Ben Ayed de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed.

A cette occasion, Moez Mrabet qui est derrière cette initiative, a annoncé que la FABA sera un partenaire de choix du TNT en soutenant au même titre l’organisation de la première édition de “La Saison de la création théâtrale tunisienne “, prévue en novembre prochain.

Cette édition inaugurale sera marquée par le lancement des “Prix de la création théâtrale tunisienne “, célébrant les créateurs, les artistes et les œuvres théâtrales en Tunisie, a annoncé le TNT.

Le TNT qui célèbre cette année le 40ème anniversaire de sa création (1983-2023), mise sur les partenariats et les mécènes pour le développement de ses ressources financières. Ses missions sont inscrites dans la loi de finances, datant du 30 décembre 1983. Contribuer à l’activité culturelle théâtrale en matière de production, de publication et de distribution, et œuvrer au rayonnement de la production théâtrale nationale, sur les plans local et international sont parmi les principales prérogatives de cet établissement relevant du ministère des Affaires culturelles.