“Abrégé de la Médina de Tunis: Histoire et lieux de mémoire” est un nouveau livre-guide signé par l’historien et universitaire Hassen El Annabi qui vient de paraître chez Contraste Editions en co-édition avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Le livre est richement illustré de photos entièrement en couleurs, réalisées par les photographes Salah Jabeur et Abderrazak Khechine.

“Du Tunes des historiens grecs de l’Antiquité à al-Hâdhira des chroniqueurs autochtones de l’époque moderne, que de chemin parcouru. Le temps qui, pendant des siècles, semble s’être écoulé sans la moindre initiative et sous le contrôle de la grande cité – Carthage -, allait, comme par enchantement, révéler tout le ressort dont cette cité était capable”.

En suivant l’histoire, le livre se dresse à travers ses 144 pages comme une promenade dans les méandres de la Médina de Tunis où chaque étape de ce passé tumultueux, mais glorieux, laissa des traces indélébiles, où les expériences cumulées des rencontres entre peuples et civilisations sont concrétisées par une parure monumentale riche et originale.”

Professeur émérite à l’Université de Tunis, Hassen EL Annabi a été doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis entre 1996 et 1999 et directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES) de 2001 à 2011. Spécialiste de l’histoire de l’Occident moderne, avec une thèse de doctorat d’Etat soutenue à l’Université de Haute Bretagne (Rennes II), il est, également, l’auteur de plusieurs études sur le voyage et le patrimoine.