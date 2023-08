Le design innovant et équilibré avec la nouvelle charnière Flex et les possibilités professionnelles, offertes par l’appareil photo grâce à l’unique FlexCam, proposent une expérience de pliage inégalée

Samsung a annoncé aujourd’hui la cinquième génération de Galaxy pliables : le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5. Ces appareils au design élégant et compact offrent une expérience unique à chaque utilisateur, avec de nombreuses options de personnalisation et de puissantes performances. La nouvelle charnière Flex rend les appareils pliables, tout en offrant un design esthétiquement équilibré et solide, avec des fonctions d’appareil photo uniques telles que FlexCam, pour prendre des photos sous des angles créatifs. Avec des performances puissantes et une batterie optimisée alimentée par le tout dernier processeur, la série Samsung Galaxy Z repousse les limites des smartphones – qu’ils soient ouverts ou fermés.

“Samsung révolutionne le secteur de la téléphonie mobile avec ses appareils pliables en établissant la norme et en améliorant continuellement l’expérience utilisateur”, déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belux. “Chaque jour, de plus en plus de personnes optent pour nos produits pliables parce qu’ils offrent aux utilisateurs l’expérience qu’ils recherchent. Une expérience qu’ils ne peuvent obtenir sur aucun autre appareil. Avec le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5, nous démontrons notre engagement à répondre aux besoins de nos clients avec une technologie innovante.”

La longue histoire de Samsung en matière d’innovation et de focus sur les appareils pliables a donné naissance à des appareils incroyablement polyvalents. Convaincu du potentiel des appareils pliables, en combinaison avec des installations de R&D et de production de classe mondiale, Samsung n’a cessé d’affiner et d’optimiser la gamme Galaxy Z. Cette série de Galaxy pliables répond aux besoins spécifiques des consommateurs actuels – et les dépasse même –, de la production de contenu sur la nouvelle fenêtre Flex du Galaxy Z Flip5 au multitasking fluide sur le Galaxy Z Fold5.

De plus, le Galaxy Z Flip5 comme le Galaxy Z Fold5 ont été soigneusement conçus pour répondre aux attentes en matière de durabilité. L’écran principal est doté d’une couche de diffusion des chocs et d’une face arrière redessinée pour un écran plus solide. La Flex Window comme la face arrière de l’appareil sont toutes deux certifiées IPX8 et équipées des cadres en aluminium Armor et du verre Corning® Gorilla® Glass Victus®2. La solidité est encore renforcée par la charnière Flex. Ce nouveau module de charnière est doté d’une structure à double rail, qui absorbe les chocs externes.