Le tout nouveau Geely Azkarra hybride fait son entrée sur le marché tunisien. Sotudis Zouari, distributeur officiel de la marque automobile Geely en Tunisie, annonce que le véhicule est disponible à compter du 1er août 2023 dans ses showrooms de Tunis (Ben Arous), Sousse, Sfax et Gabès.

L’Azkarra est un SUV haut de gamme de la marque Geely. Design extérieur moderne, finitions intérieures sophistiquées et équipements de pointe, aucun détail n’a été négligé dans la production de ce modèle.

« Après le grand succès enregistré par le Coolray, il s’agit d’un nouveau modèle de Geely qui répond aux attentes de nombreuses familles en Tunisie dans la mesure où ce SUV se distingue par l’espace qu’il procure et sa polyvalence. Plus encore, l’hybridation légère dont il est équipé sera apprécié à sa juste valeur en termes d’efficacité et d’économies de carburant » déclare M. Farès Zouari, directeur général de la branche automobile du groupe.

Fortes mais élégantes, ses lignes musculaires dynamiques donnent une impression de puissance et d’impact. Le véhicule arbore une calandre imposante et un capot rehaussé pour un look audacieux. Le design de l’Azkarra lui donne une identité visuelle musclée et élégante qui lui confère raffinement et distinction sur la route pour faire de chaque voyage une expérience unique soutenue par son toit panoramique ouvrant avec rideaux électriques.

A l’avant, sa calandre Cosmos, véritable signature de Geely, est, cette fois-ci, encore plus prononcée et imposante.

L’Azkarra allie un intérieur premium à des technologies de pointe offrant plus de sécurité, de divertissement et plus généralement un confort de conduite optimal. La voiture est équipée des dernières fonctions de conduite intelligente pour garantir la sécurité sur la route et rendre chaque trajet confortable et pratique. Parmi ces fonctions, l’ESC (contrôle électronique de la stabilité), le VDC (contrôle dynamique de la stabilité), l’HBA (assistance au freinage hydraulique), l’HHC (assistance en côte), l’HDC (assistant de descente en pente raide), le TCS (contrôle de traction), le HAZ (frein d’urgence double flash) ou encore le RMI (contrôle stabilisateur anti-retournement).

Motorisation :

Le Geely Azkarra est proposé sur le marché tunisien avec tout d’abord un moteur thermique 1.5 L turbo développant 110 kW, (puissance réelle 149 ch din / puissance fiscale : 9 CV). Ce moteur est soutenu par une technologie hybride douce de Geely appelée 48V EMS (Electric Motor Synergy System) développant 10 kW (équivalent de 13 ch). Celui-ci est fixé à la courroie du moteur thermique, améliorant ainsi ses performances et son efficacité.

Au total, l’Azkarra offre une puissance combinée de 162 ch din (120 kW). La boîte qui l’équipe est une boîte 7 rapports DCT (Dual Clutch Transmission) avec 4 roues motrices intégrales (4WD).

« Le moteur électrique contribue aux opérations de démarrage et d’arrêt à faible vitesse et à la conduite en roue libre à vitesse élevée sur autoroute, afin d’améliorer le rendement énergétique. À basse vitesse ou au démarrage, le moteur électrique fournit un couple instantané qui permet au moteur d’atteindre son régime optimal presque immédiatement », explique encore à ce propos M. Farès Zouari.

Le conducteur bénéficie en plus de la très appréciable caméra 360° en plus du radar de stationnement avant et arrière. Le modèle est actuellement disponible avec une garantie de 5 ans ou 150.000 km au prix de 129.800 DT