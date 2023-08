Météo Tunisie annonce des températures assez élevés le matin avec des minimales de 30° et des maximales pouvant atteindre les 37° sur les côtes, et devraient se situer entre 32 et 37°C sur le reste du pays.

L’après-midi les températures passeront de 32 à 42°C sur les côtes et de 39 à 45°C à l’intérieur et dans le sud.

Dans la région de Sidi Bouzid et Kasserine on annonce des orages et des pluies faibles l’après-midi.

Pendant la nuit les températures se situeront entre 28 et 36°C.