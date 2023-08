Le nouveau code des changes tunisien permettra de libéraliser le dinar progressivement

La poursuite de l’examen du projet de loi relatif à la révision du code des changes a été au centre d’une séance de travail ministérielle présidée, lundi, par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au Palais de la Kasbah.

Lors de cette séance à laquelle ont pris part le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi et les ministres des Finances et de l’Economie, Sihem Namssia et Samir Saied, les participants ont appelé à accélérer la finalisation de ce projet de loi.

Le projet de refonte du code des changes s’inscrit dans le cadre du programme national de réformes visant à améliorer le climat des affaires et de l’investissement et à rendre cette réglementation ” plus efficiente “, indique un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Ce projet entend également contribuer à attirer les investissements étrangers, renforcer la confiance des opérateurs économiques et améliorer la compétitivité des entreprises en les aidant à conquérir les marchés internationaux.

La directrice des opérations de change à la BCT, Raoudha Boukadida avait déclaré, en juin dernier, que le nouveau code des changes va permettre de “libéraliser le dinar progressivement”.

Elle avait ajouté que ce projet permettra de contribuer à améliorer le climat des affaires dans le pays, précisant à cet égard, que les participations étrangères au capital des sociétés établies en Tunisie et opérant dans les secteurs qui ne sont pas encadrés par la loi comme les TIC, ne seront plus soumises à des autorisations de l’institut d’émission.

Selon elle, cette mesure constitue une avancée qui viendra favoriser les investissements.

Cependant, avait-elle observé, l’accès des Tunisiens aux comptes en devises sera possible uniquement aux personnes ayant certaines activités professionnelles.

Elles pourront grâce aux comptes en devises, financer des investissements à l’étranger, acquérir des biens immobiliers à l’étranger et effectuer toutes autres dépenses courantes ou en capital, avait-t-elle précisé.

De son côté, le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi avait souligné que les efforts sont déployés, dans le cadre du nouveau code des changes, afin que les personnes et les entreprises exerçant dans les secteurs des services et des nouvelles technologies ne quittent pas le pays.