Pour son premier show sold-out sur la scène du Théâtre antique de Carthage dans le cadre de la 57ème édition du Festival international de Carthage (FIC), Nordo a ébloui en irisant la scène, mercredi 26 juillet, touchant les cœurs et fasant vibrer et danser le public qui a rempli les gradins et les chaises.

De son vrai nom Marwane Jebali, Nordo chanteur, compositeur, acteur et danseur a vite brillé dans le monde du rap avec des titres souvent au top des classements sur Youtube.

C’est avec son indétrônable tube ” 3arbouch ” que Nordo a ouvert son show avec des éléments scéniques ayant permis de présenter un concert à la hauteur de l’espace et du public.

Accompagné d’un ensemble musical composé d’un violoniste, bassiste, guitariste et batteur ainsi que de jeunes danseurs qui ont donné à travers leurs chorégraphies une dynamique et un sens au show, Nordo a été une véritable bête de scène, sous la myriade de projecteurs qui balayait de couleurs l’assistance, outre les écrans placés derrière lui projetant son avatar.

Après ” Ghariba ” que le public répétait avec lui, il a enchaîné avec d’autres tubes à succès comme ” Ana wa lil “, ” Fi Laman “, ” Darou bina “, ” Layam “, ” Wahch Klani “, ” Iniya ” ” Las7ab ” et ” Yadonia “, sans oublier ” 3arbouch ” encore une fois avec la foule en pleine symbiose avec son idole.

Rythmé du début jusqu’à la fin, le show a atteint son paroxysme avec les chansons ” La mama “, ” Chouk al 3adyan ” et ” Ayech Layali “, sous un tollé d’applaudissements d’un public qui s’est fait plaisir, en chantant les paroles à sa place, le temps d’une soirée que certes Nordo lui même n’oubliera jamais.

Commentant son show lors de la conférence de presse ayant suivi sa prestation, Nordo a fait savoir que sa présence sur la scène prestigieuse de Carthage ne signifie guère qu’il a réalisé définitivement son rêve. ” Le rêve se poursuit pour d’autres rendez-vous sur la même scène ” a-t-il rétorqué. Il a par ailleurs indiqué qu’il ne s’attendait pas à un tel accueil de la part du public ” J’ai été surpris par le nombre impressionnant de spectateurs qui se sont entassés sur les gradins “.

Au sujet d’une panne technique survenu au niveau du son lors du concert, Nordo a dégagé toute responsabilité au staff de Carthage et a affirmé que cette faille incombe à l’équipe technique qui l’accompagnait.

Il est à rappeler que le parcours musical de Nordo a démarré en 2006 avec un groupe dont il s’est vite séparé. Par la suite, il a entrepris son chemin en solo. En 2010, il a chanté ” Zoufri ” feat avec Balti. 2020 est une année charnière dans sa carrière au cours de laquelle il a réalisé un succès retentissant avec ” Ya donia ” qui a enregistré plus de 105 millions de vues et ” 3arbouch ” 187 millions de vues sur Youtube.