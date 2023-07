La Société Magasin Général SA « SMG » informe ses actionnaires, les intermédiaires en Bourse et le public que les souscriptions à l’augmentation de capital en numéraire réalisées à titre irréductible et à titre réductible ainsi que la redistribution des actions non souscrites entre les actionnaires de la société, ouvertes respectivement du 15/05/2023 au 14/07/2023 et du 20/07/2023 au 21/07/2023, n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social.

De ce fait, les actions non souscrites seront offertes au public du 27/07/2023 au 31/07/2023 inclus et ce, conformément à ce qui a été prévu dans le prospectus visé par le CMF en date du 17/04/2023 sous le No 23-1100.