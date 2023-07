Renforcement des relations tuniso-saoudiennes : accords de coopération financière signés

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, ont affiché une “solide convergence de vues” sur nombre de questions d’intérêt commun.

Les deux parties ont convenu aussi d’acter davantage les mécanismes de consultation, de coordination et de coopération entre les deux pays.

C’était lors d’un entretien tenu, jeudi, au terme de la visite du chef de la diplomatie tunisienne en Arabie Saoudite, lit-on dans un communiqué publié par le département des affaires étrangères.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales tuniso-saoudiennes, se félicitant à ce propos du haut niveau de coordination et de coopération entre les deux pays.

Les deux parties ont, en outre, affiché une ferme volonté de booster les relations bilatérales de longue date et de promouvoir les domaines de coopération entre les deux pays.

Nabil Ammar a saisi l’occasion pour rendre hommage à l’Arabie saoudite pour ses positions de soutien et d’appui continus à la Tunisie dans tous les domaines.

Un appui qui s’est manifestement concrétisé par la signature, jeudi, de deux “conventions de coopération financière” entre les deux pays frères, ce qui reflète en clair la spécificité des relations tuniso-saoudiennes.

Pour le chef de la diplomatie tunisienne, il est grand temps de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, notamment dans le domaine de l’investissement, à la lumière des potentialités et des opportunités d’investissement prometteuses dont regorge la Tunisie.

La réunion du ministre des Affaires étrangères avec son homologue saoudien a été l’occasion de donner un aperçu des mesures décrétées en vue renforcer le processus correctif en Tunisie.

A ce titre, il a passé en revue les réformes économiques engagées en Tunisie sur la voie de l’élaboration d’un schéma de développement qui sied aux aspirations et aux attentes du peuple tunisien.

La rencontre a été l’occasion de discuter des défis et des enjeux auxquels fait face à la Tunisie, notamment, la récurrence des conflits internationaux, la montée en puissance du phénomène de la migration irrégulière et de la traite des êtres humains et du crime organisé.

De son côté, le ministre saoudien a réaffirmé la disposition de son pays à renforcer davantage la coopération tuniso-saoudienne et à élargir ses domaines d’intervention, notamment dans les secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables et les technologies modernes.