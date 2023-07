La Poste tunisienne vient d’annoncer l’achèvement d’installation de 260 nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB) dans toutes les régions du pays, et ce dans le cadre d’un projet de renouvellement du réseau des distributeurs postaux lancé fin 2022.

La Poste a fait savoir que ce projet a permis de renforcer son réseau de distributeurs automatiques de billets et d’en faire le réseau le plus important du pays avec 554 DAB, offrant ainsi davantage de proximité aux détenteurs de cartes postales et bancaires.

Ce réseau permettra également de renforcer la contribution de la Poste tunisienne à l’inclusion financière et sociale.

D’après des données publiées par la Banque centrale de Tunisie, dans le cadre de son Rapport sur la Supervision Bancaire pour l’année 2022, le réseau des DAB bancaires compte 3029 distributeurs.