Foire universitaire de Sfax : Un événement incontournable pour les nouveaux bacheliers

La 25ème session de la Foire universitaire de Sfax, a démarré, jeudi sur le thème ” L’Université de Sfax, votre chemin vers l’excellence ” et se poursuivra jusqu’au 21 juillet courant, en présence de plus de 30 mille visiteurs de divers secteurs universitaires et industriels.

Au cours de cette session, seront présentés les produits scientifiques, les résultats de la recherche universitaire dans le secteur industriel, outre l’aménagement d’un espace dédié à l’orientation universitaire en vue d’accompagner les nouveaux bacheliers dans le choix des formations et spécialités qui s’offrent à eux, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur de la foire et directeur du Centre de Carrières et de Certification des Compétences “4C “-Sfax, Mohamed Belhaj.

Belhaj a ajouté que l’évènement dans sa version de 2023, se caractérise par l’adhésion de l’Université de Sfax aux marqueurs d’excellence de l’accréditation et la certification, en vue d’aspirer à une distinction d’une portée internationale.