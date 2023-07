A force de désespoir depuis le début de l’année, entre sécheresse, crise des finances publiques et absence de visibilité et de décisions économiques, les Tunisiens se sont tournés vers le ciel invoquant son aide ! Mais Dieu n’aime pas les paresseux et la meilleure réponse à cet état où tout paraît figé, où la réflexion est absente et où la vision des dirigeants relève presque du miracle, est le verset biblique « Aide-toi et le ciel t’aidera ».

Potentiel inexploité : La Tunisie et ses opportunités d’exportation

Les autorités économiques tunisienne ne se démènent pas assez pour exploiter le grand potentiel dont le pays dispose pour renforcer ses exportations classiques et explorer de nouvelles opportunités. Ce constat a été vérifié par une récente étude réalisée conjointement par les Chaires de l’OMC à l’Université de Tunis (ESSECT) et de North West en Afrique du Sud. En voici les principales révélations.

Recul alarmant : Baisse de la production d’hydrocarbures en Tunisie de 50% depuis 2010

Pour la première fois depuis 1960, aucun forage d’exploration d’hydrocarbures, n’a été enregistré en Tunisie en 2022, année pendant laquelle la production d’hydrocarbure à baissé de 11%, selon le rapport annuel, ” Les annales de l’énergie 2022, publié par l’Association Tunisienne du Pétrole et du Gaz (ATPG).

Tourisme : Première promenade à bord du bateau SOLARIS sur le lac de Tunis

La première promenade à bord du bateau pilote “SOLARIS” à propulsion électro-solaire destiné au transport de passagers le long du lac de Tunis a eu lieu lundi soir. Ce bateau a été construit dans le cadre du projet projet SoFEM (Mobilité électrique à énergie solaire) mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), en collaboration avec le centre de recherche Norvégien “SINTEF”, et la société Al-Buhaira Invest.

Dividendes 2023 : 48 sociétés cotées en Tunisie distribuent 1,2 milliard de dinars

Le résultat global des 66 sociétés qui ont publié à ce jour leurs états financiers, sur les 80 sociétés cotées en bourse, s’est amélioré de 9,7%, durant l’exercice 2022, par rapport à 2021, pour atteindre un montant global de 2,354 milliards de dinars, d’après une note publiée, vendredi, sur le site de la Bourse de Tunis (BVMT).

Tunisie : Le grenier de Rome devenu simple grenier

Je suis en voiture, des paysages à couper le souffle, de la verdure, des montagnes, des prairies. Le grenier de Rome, c’est comme ça que cette tranche de terre s’appelait dans l’antiquité. Terre d’une grande richesse, qui pourrait facilement réaliser l’indépendance agricole du pays. Terre devenue grenier, tout court.

