Les souscriptions à l’augmentation de capital en numéraire de la Société Magasin Général SA, ouvertes du 15 mai 2023 au 14 juillet 2023, réalisées à titre irréductible et à titre réductible, n’ont pas atteint la totalité de l’augmentation du capital social, a annoncé sur le site du CMF la ” SMG “, à l’intention de ses actionnaires, des intermédiaires en Bourse et du public.

De ce fait, “les actions non souscrites seront redistribuées entre les actionnaires de la SMG du 20 au 21 juillet courant inclus et ce, conformément à ce qui a été prévu dans le prospectus visé par le CMF en date du 17 avril 2023 sous le No 23-1100″.

La ” SMG ” est une société Anonyme au capital de 11 481 250 dinars divisé en 11 481 250 actions de nominal 1 dinar entièrement libérées.