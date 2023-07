La Bourse de Tunis et l’Intermédiaire en Bourse, Attijari Intermédiation, ont organisé le vendredi 07 juillet 2023, une journée sur les produits de la Bourse et le fonctionnement de ses compartiments, destinée aux responsables du réseau commercial d’Attijari bank.

Cette journée qui rentre dans le cadre de la stratégie d’Attijari bank axée sur le développement continu, vise à renforcer l’expertise de ses collaborateurs en matière de mécanismes de fonctionnement du marché financier et des pratiques boursières et de promouvoir les produits et les instruments d’investissement en Bourse.

La journée a bénéficié à plus de 50 cadres d’Attijari bank autour des thématiques suivantes : le cadre réglementaire et institutionnel, les modalités d’introduction des entreprises en bourse, les produits boursiers et leur fiscalité, les techniques de cotation et les mécanismes de protection des investisseurs.

La Bourse remercie tous les participants à cette journée ainsi que le management d’Attijari Intermédiation pour sa précieuse contribution et reste à la disposition de tous les acteurs de la place pour toute initiative de ce genre visant la vulgarisation de la culture boursière.