Les programmes de coopération futurs entre le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et le Comité européen des entreprises en Afrique et au Moyen-Orient (ECAM) ont été au centre de l’entretien qu’a eu le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, avec le secrétaire général de ce comité, Ettore Sequi.

A cette occasion, Belati a souligné que la formation des jeunes cadres constitue l’une des priorités de son département dans l’objectif de renforcer leurs capacités et de les former de manière à booster la rentabilité de ce domaine d’activité.

Pour sa part, le secrétaire général du Comité a pris connaissance du nouveau programme de formation destiné aux jeunes tunisiens exerçants dans cette filière d’activité.

Il convient de noter que l’ECAM est présidé par l’homme d’affaires tunisien, Kamal Ghribi, qui préside, également, le conseil d’administration du groupe GKSD Holding pour l’investissement et le Groupe hospitalier San Donato.

L’approche de l’ECAM consiste à instaurer un monde où les principaux piliers de la société notamment la santé et l’éducation, ne sont pas considérés comme des secteurs fardeaux, mais plutôt des domaines propices à l’investissement.