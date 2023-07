La première promenade à bord du bateau pilote “SOLARIS” à propulsion électro-solaire destiné au transport de passagers le long du lac de Tunis a eu lieu lundi soir.

Ce bateau a été construit dans le cadre du projet projet SoFEM (Mobilité électrique à énergie solaire) mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), en collaboration avec le centre de recherche Norvégien “SINTEF”, et la société Al-Buhaira Invest. Lequel projet a été clôturé lundi soir, lors d’une cérémonie organisée par les trois organismes partenaires.

A cette occasion, le directeur général de l’ANME, Fathi Hanchi a affirmé que la construction du bateau SOLARIS a été assurée en Tunisie par une main d’œuvre tunisienne qualifiée de la Société de Construction Industrielle et Navale (SCIN).

Ce bateau mesure 12 mètres de longueur et 5 mètres de largeur et est doté d’une capacité de 30 passagers, outre les deux membres de l’équipage. Il sera exploité sur le Lac de Tunis pour effectuer des promenades, à l’instar des villes européennes abritant des plans d’eau.

De son côté, le coordinateur du projet et représentant du centre de recherche Norvégien SINTEF, Moez Jemaa, a fait savoir que le projet a bénéficié d’un don de 1 million de dollars américains de la part des Nations Unis et d’un cofinancement par la société Al-Buhaira (Société exploitant le bateau) d’environ 2 millions de dinars, sachant que le coût de construction du bateau s’est élevé à 1,5 million de dinars.

Jemaa a, aussi, indiqué que le bateau intègre des spécificités économiques et environnementales. Son exploitation vise à promouvoir la mobilité maritime électrique à base d’énergie solaire photovoltaïque dans la région MENA et la promotion de la mobilité durable.

Il a souligné que l’idée de construction de ce bateau date de 2016, rappelant que le projet de coopération tuniso-norvégienne SoFEM (Solar Fuelled Electric Mobility- Mobilité électrique à énergie solaire) a gagné le premier prix de la compétition UN-DESA ENERGY GRANT ” POWERING THE FUTURE WE WANT “, le 14 décembre 2016 au siège des Nations Unies à New York.

Intervenant, le directeur général de la Société du Lac des Activités de Loisirs, Filiale d’Al Buhaira Invest, Hassen Cherif a précisé que le bateau SOLARIS a été construit pour assurer des balades sur le lac de Tunis, avec une moyenne de 5 à 6 balades quotidiennement. La réservation à bord du SOLARIS est possible sur le site : www.solaris-bateaux.com

L’équipe du projet a étudié la faisabilité de ce mode de transport en Tunisie et ailleurs. D’autres lieux d’implémentation ont été identifiés comme les lacs de Bizerte et d’El Biben, la baie de Hammamet et les zones touristiques de Sousse, Monastir, Mahdia et Djerba.