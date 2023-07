Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, s’est entretenu, vendredi, au Palais du Bardo, avec la présidente du Bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, Pilar Morales.

Bouderbala a expliqué à son hôte l’approche tunisienne basée sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée telles que la traite des êtres humains et la migration irrégulière dont souffre la Tunisie, à l’instar de nombreux pays.

Cité dans un communiqué du Parlement, Bouderbala a souligné, dans ce sens, l’importance de multiplier les efforts conjoints pour traiter les causes profondes de cette forme de criminalité.

Le président du parlement a, par ailleurs, insisté sur l’importance qu’accorde la Tunisie à ses relations avec les pays européens. Il a relevé la volonté d’oeuvrer de concert pour renforcer la coopération tuniso-européenne en vue de préserver la sécurité et la stabilité de la région méditerranéenne.

Pour sa part, la responsable européenne a réitéré l’importance de continuer à soutenir la Tunisie dans son processus de réforme et de renforcement de la démocratie.

Elle s’est félicitée de l’adhésion de la Tunisie dans divers conventions et traités internationaux visant à renforcer la protection des droits de l’homme, notamment ceux relatifs à la prévention de la torture, à la promotion de la liberté d’expression et à la protection des données personnelles, ainsi qu’à la lutte contre toutes les formes de corruption, de violence à l’égard des femmes, contre la traite des êtres humains et pour la défense des droits de l’enfant.

Mme Morales a mis en exergue le rôle de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans le rapprochement et le soutien de la coopération dans divers domaines, mettant en évidence l’importance de la participation de la Tunisie à cette structure.

Selon le Bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, “les discussions ont mis l’accent sur la coopération fructueuse de long terme entre le Conseil de l’Europe et la Tunisie et les différents standards et outils mis à disposition pour appuyer le haut niveau institutionnel et législatif du pays”.

Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui promeut les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit depuis sa création en 1949. Il comprend 46 Etats membres, dont tous les états membres de l’Union européenne.

Le Bureau de Tunis œuvre dans le cadre du Partenariat de Voisinage avec la Tunisie 2022-2025.