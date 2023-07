Festival régional des clubs de théâtre : Onze institutions se réunissent à Monastir

Onze institutions prendront part au festival régional des clubs de théâtre dans les maisons de culture et de jeunesse qui se tiendra sur deux jours, les 8 et 9 Juillet 2023, à l’initiative de la délégation régionale aux Affaires culturelles de Monastir.

Seize spectacles de théâtre sont au programme de ce grand rassemblement régional des clubs de théâtre qu’abritera la maison de culture Bkalta et le complexe culturel universitaire de Monastir.

Dans une déclaration à la correspondante de TAP, le délégué régional aux Affaires culturelles à Monastir, Chokri Tlili, a souligné que parmi les onze institutions participantes deux institutions universitaires seront présentes pour la première fois.

L’agence TAP a appris que le festival interrégional des clubs de théâtre dans les maisons de culture et de jeunesse et des institutions universitaires aura lieu en autonome prochain à Mahdia avec la participation des gouvernorats de Monastir, Sousse, Mahdia, Kairouan, Sfax et Sidi Bouzid.

Mahdia abritera également le festival national des clubs de théâtre des maisons de culture et de jeunesse et des institutions universitaires qui aura lieu du 20 au 23 décembre prochain.