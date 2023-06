Le salon international de l’industrie agroalimentaire en Afrique “International Food Show Arica – IFSA Africa 2023” a démarré, mardi, au Parc des expositions du Kram à Tunis, et se poursuivra au 23 Juin 2023.

Environ 100 exposants de 16 pays africains prennent part à ce salon qui couvre toute la chaîne des technologies de transformation et d’emballage des aliments et des boissons ainsi que la chaîne du froid, de l’entreposage et des solutions logistiques et qui regroupe les décideurs, les fabricants, les détaillants, les professionnels, les importateurs et les distributeurs opérant dans les secteurs des industries agroalimentaires.

L’IFSA Afrique vise à fournir aux exposants une plateforme pour partager leurs produits, réunir des producteurs et des marques locales et internationales. Il s’agit également d’une opportunité de rencontrer un grand nombre de visiteurs africains ciblés, accompagner les PME dans leur développement, permettre la création de réseaux africains et faciliter les rencontres avec les organisations et institutions régionales et nationales.

Il offre ainsi une occasion pour promouvoir tous les maillons de l’industrie agroalimentaire nationale (production, industrialisation, emballage, transport, logistique…) auprès des marchés africains dans l’objectif de consolider les relations économiques entre la Tunisie et le reste du continent.

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, qui a inauguré le salon, a remis, des labels de “l’entreprise respectueuse des droits du consommateur” à 15 entreprises publiques et privées dont l’Institut National de la Consommation et la Société Ellouhoum. Ce label est accordé par l’Organisation tunisienne d’information des consommateurs (OTIC)