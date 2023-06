Près de 200 rencontres Business to Business (B to B) tuniso-libyennes se tiennent, lundi et mardi 20 juin 2023 à Tunis, avec la participation de 30 sociétés libyennes et de 80 entreprises tunisiennes exportatrices.

Les entreprises libyennes opèrent dans les secteurs de l’agriculture, des industries agroalimentaires, de la construction et des travaux publics, du conditionnement et du packaging et du cosmétique.

Ces rendez-vous s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation du protocole d’accord portant sur la stratégie commune de travail signé, le 26 novembre 2022, par le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le Centre libyen de développement des exportations, a rappelé le Pdg du CEPEX, Mourad Ben Hassine L’objectif est de développer et de concrétiser les relations de partenariat et de favoriser l’intégration commerciale et industrielle entre les deux pays, outre l’exploration des opportunités d’exportation conjointes vers les marchés africains, a fait savoir Ben Hassine. Il s’agit, aussi, d’accéder conjointement à des nouveaux marchés internationaux et d’échanger les expertises, a-t-il ajouté.

Le responsable a, en outre, rappelé qu’au programme du deuxième semestre figurent une mission conjointe d’hommes d’affaires, en octobre 2023, au Sénégal et une participation conjointe Tuniso-libyenne (du 21 au 27 novembre 2023), à la 3ème édition de la foire commerciale Intra-africaine (IATF) à Abidjan en Côte d’Ivoire, dans un pavillon de 300 mètres carrés. Il s’agit, également, de l’organisation, en décembre 2023, d’une mission conjointe d’hommes d’affaires au Niger, précise Ben Hassine.

De son côté, le DG du Centre libyen de développement des exportations, Mohamed Ali Al-Dhib a rappelé que la Tunisie est le premier partenaire arabe de la Libye, soulignant la confiance du consommateur libyen envers les produits tunisiens. Al Dhib a, toutefois, évoqué, sans plus de précisions, les difficultés auxquelles font face les opérateurs libyens pour accéder au marché tunisien et écouler leurs produits.

Et de rappeler que les produits libyens sont destinés soit à la consommation ou à l’utilisation en tant que matières premières en Tunisie ou à l’exportation vers d’autres pays à partir de la Tunisie.

Au programme de ces rencontres professionnelles figurent également des visites de terrain. La délégation officielle du Centre Libyen et des représentants de sociétés libyennes actives dans l’industrie agroalimentaire devront se rendre, mardi, au salon international de l’alimentation et des boissons Afrique (IFSA Africa 2023) qui se tiendra, du 20 au 23 juin 2023, au centre d’exposition le Kram.

La stratégie commune de travail du CEPEX et du Centre libyen porte sur l’organisation de missions économiques des hommes d’affaires des deux pays, afin de renforcer le partenariat dans le domaine du marketing et de créer des opportunités de coopération et d’échange des expériences dans le domaine de l’organisation et de l’encadrement de missions, outre le renforcement de la présence des deux pays sur les marchés africains, a-t-on ajouté.

La stratégie en question prévoit aussi l’encadrement des entreprises exportatrices et le renforcement des capacités dans le domaine des chaînes de valeur à l’export. Il s’agit, également, de prendre connaissance et de développer les expériences réussies en termes de développement des exportations.

La Libye est un partenaire économique et commercial stratégique pour la Tunisie, avec un volume d’échanges qui a dépassé les 3 milliards de dinars, soit l’équivalent de 970 millions de dollars en 2022, selon les organisateurs. Plus de 1000 entreprises tunisiennes exportent leurs produits vers le marché libyen, a-t-on rappelé.