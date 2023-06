Visite du ministre japonais en Tunisie : Perspectives de coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, vendredi avec le ministre d’Etat japonais aux Affaires étrangères, Kenji Yamada, qui effectue une visite en Tunisie en vue de co-présider les travaux de la XIe session de la commission mixte tuniso-japonaise.

M. Ammar a souligné, à cette occasion, la solidité des relations historiques d’amitié et de coopération tuniso-japonaises, saluant le soutien continu du Japon à la Tunisie et l’accroissement des investissements japonais en Tunisie, indique le département des Affaires étrangères.

Pour sa part, le ministre d’Etat japonais a salué l’importance des relations tuniso-japonaises, soulignant la détermination de son gouvernement à continuer son appui à la Tunisie et à renforcer la coopération dans les secteurs prometteurs et prioritaires pour les deux pays.

La XIe session de la Commission mixte tuniso-japonaise a été l’occasion pour les deux parties de renouveler la volonté commune de renforcer et diversifier leur coopération dans l’intérêt des deux pays et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines, tels que les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, les technologies de l’information et la sécurité alimentaire.

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Mounir Ben Rjiba, a co-présidé avec M. Kenji Yamada les travaux de la XIe session de la commsission mixte tuniso-japonaise.