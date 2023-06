Une convention tripartite de coopération a été signée lundi entre le centre national des sciences et technologies nucléaires, l’université Tunis El Manar et l’institut chinois de la physique des plasmas pour l’installation d’un premier laboratoire de la physique des plasmas à l’école nationale d’ingénieurs de Tunis.

Une convention de coopération a été également signée entre l’institut chinois et l’université Tunis EL Manar visant la consolidation de la coopération scientifique entre les deux établissements.

La signature de ces conventions a précédé l’ouverture lundi des travaux de la 3ème session de l’école de la physique des plasmas et de la fusion nucléaire.

Le directeur général du centre national des sciences et technologies nucléaires, Adel Trabelsi, a indiqué dans une déclaration à la TAP que la signature de cette convention pour l’installation d’un premier laboratoire de la physique des plasmas et de la fusion nucléaire en Tunisie, représente un événement scientifique important qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de coopération scientifique.

L’organisation de cette session est le fruit de la coopération entre les trois établissements susmentionnés et une continuité de la promotion de la recherche scientifique et l’échange des expériences dans ce domaine scientifique, a encore précisé la même source.

L’école représente, a-t-il ajouté, une opportunité importante aux étudiants et jeunes chercheurs de Tunisie, du Maroc, du Sénégal, d’Algérie, de Mauritanie, d’Egypte et du Liban pour prendre connaissance des derniers développements dans le secteur de la physique des plasmas et la fusion nucléaire.

La fusion nucléaire est l’un des nouveaux secteurs de recherche pour la production de l’énergie propre, a notamment signalé Trabelsi.

Pour sa part, le directeur général de l’institut chinois de la physique des plasmas a indiqué que la signature de cette convention souligne l’attachement à développer la coopération scientifique et technologique entre la Chine et la Tunisie.

L’objectif, a-t-il dit, est de produire une énergie propre et contribuer à trouver des solutions scientifiques aux besoins en énergie propre.