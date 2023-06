Une réunion du bureau exécutif de l’Union Arabe des Expositions et Conférences internationales (AUIEC), relevant de la Ligue Arabe, été tenue, vendredi à Sfax, en marge de la 57ème session de la Foire Internationales de Sfax.

A l’occasion de cette rencontre, un accord de jumelage et de coopération a été signé entre les deux parties, outre la création d’un bureau permanent de l’AUIEC au sein de la Foire Internationale de Sfax.

L’accord prévoit notamment, ” le développement des relations et échanges commerciaux et économiques entre les différents acteurs locaux et internationaux dans les la totalité des secteurs professionnels et économiques, à travers l’organisation de Salons et événements de partenariat de manière régulière et continue dans tous les pays membres de l’AUIEC et l’Association de la Foire Internationale de Sfax.

Dans une déclaration aux médias au terme de la réunion, le président du conseil d’administration de l’AUIEC, Saif Mohamed Al-Midfa a souligné l’importance du rapprochement arabe aux travers de la 57ème session de la Foire Internationale de Sfax, exprimant la disponibilité de l’AUIEC à soutenir cette institution économique pionnière et à assister régulièrement à ses prochaines sessions.

La réunion a connu la présence des représentants des grandes institutions du domaine ainsi que des entrepreneurs venus d’Egypte, Jordanie, Yémen, Palestine, Syrie, Algérie, Emirats Arabes Unis et de la Libye.