Les recettes d’exportation des produits artisanaux ont atteint plus de 350 millions de dinars en 2022, a fait savoir vendredi, à Kairouan, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, ajoutant qu’il s’agit là d’une première.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la réunion périodique des commissaires régionaux de l’Office National de l’Artisanat (ONA), le ministre a indiqué que les indicateurs du secteur ont enregistré une amélioration. Et de rappeler que ce secteur contribue à hauteur de 5% du PIB et emploie environ 350 mille personnes.

Il génère 6 mille postes d’emploi par an. L’accent a été mis lors de la réunion sur l’importance de mettre en œuvre les mesures prises en faveur du secteur de l’artisanat, qui ont été annoncées lors d’un conseil ministériel tenu le 23 mars dernier. Les participants ont également jugé indispensable de soutenir les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, de faciliter les démarches administratives et de promouvoir les entreprises citoyennes.

Ils ont aussi appelé à fournir la matière première et faciliter l’accès aux financements.

La réunion des commissaires régionaux de l’ONA a été une occasion, pour passer en revue les activités et les programmes organisés, par les différentes délégations régionales de l’Office, au cours de l’année 2022 et le premier trimestre de 2023, ainsi que le programme de promotion pour l’année 2023, que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou internationale.

De son côté, le directeur général de l’ONA, Faouzi Ben Halima, a indiqué que cette rencontre permet de suivre l’avancement au niveau de réalisation des programmes de l’office au niveau régional, de définir les solutions adéquates aux problèmes et d’examiner les moyens à mettre en œuvre pour le lancement des actions programmés sur le moyen terme, d’ici l’année 2025.

Par ailleurs le ministre a effectué une visite des ateliers spécialisés dans la fabrication des articles de cuivre ciselé et pris connaissance des préoccupations des artisans dans ce domaine. Il a par la suite visité un point de vente et d’exposition des tapis et d’autres articles de l’artisanat.

Belhassine s’est enquis, aussi, du projet pilote ” Easy Export ” qui vise à faciliter l’exportation des produits de l’artisanat, et ce, via le réseau de la Poste Tunisienne.