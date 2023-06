GITEX Africa, le plus grand événement technologique d’Afrique, réunit les acteurs mondiaux de la technologie, les entités gouvernementales internationales, les start-ups, les jeunes, les universitaires et les investisseurs venus d’Afrique et du monde entier pour faire avancer l’excellence numérique sur le continent. L’édition inaugurale de GITEX Africa, qui s’est ouverte à Marrakech, au Maroc, rassemble 900 exposants et start-ups, 250 investisseurs de premier plan, 250 conférenciers et 30 délégations ministérielles.

Pendant trois jours, l’événement vise à propulser l’Afrique dans l’ère de l’inclusion numérique en s’appuyant sur la résilience de sa jeune population et l’engagement indéfectible des gouvernements à redéfinir les frontières du développement socio-économique. La première édition de GITEX Africa devrait attirer des dizaines de milliers de participants de 120 pays, offrant des connexions puissantes et de précieuses nouvelles relations dans ses 45 000 mètres carrés d’espace d’exposition répartis dans 10 halls.

L’événement phare de la technologie africaine, inauguré officiellement par le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, propose un programme de conférences de premier plan en Afrique, avec dix pistes explorant des sujets tels que l’intelligence artificielle, les villes numériques, la fintech, l’agritech, les soins de santé, l’énergie, l’innovation et les objectifs de développement durable. Il met également en lumière l’écosystème des start-ups le plus excitant du monde.

GITEX Africa 2023, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, est organisé par l’Agence de Développement du Digital (ADD) et soutenu par KAOUN International, une société d’organisation d’événements basée à Dubaï. L’événement accueille également la Smart Africa Digital Academy et le Council of African ICT Agencies (CAITA), qui favorisent la collaboration et la coopération en matière d’investissement dans les technologies de l’information et de la communication en Afrique.

Parmi les exposants figurent des géants de la technologie tels qu’IBM, Dell, Oracle, Hewlett Packard, SAP, Lenovo, Huawei, TP Link, DP World, l’Institut d’innovation technologique des Émirats arabes unis et des opérateurs de télécommunication tels qu’Orange Maroc, Inwi, Maroc Telecom et MTDS. Des entreprises comme Autodesk participent également à l’événement pour soutenir les aspirations numériques de l’Afrique.

GITEX Africa 2023 met également en avant les start-ups grâce à des concours de pitch et de présentation. Le GITEX Africa Supernova Challenge, doté de 100 000 dollars de prix en espèces, offre une occasion aux start-ups africaines de se faire remarquer devant un jury international composé de sociétés de capital-risque et d’investisseurs.