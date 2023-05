Dina Preston Band en tournée en Tunisie : Une rencontre inspirante avec les musiciens amateurs de Tozeur

Dans le cadre de sa tournée tunisienne, le groupe américain Dina Preston Band a rencontré, mercredi, à Tozeur, des musiciens amateurs dans la région avec lesquels il a partagé son expérience dans la commercialisation de sa musique et ses méthodes de travail collectif.

Cette rencontre a été organisé en coordination avec le Centre d’Affaires de Tozeur (CAT). Cet organisme d’appui à la création d’entreprises accompagne les promoteurs de la phase d’idée jusqu’à la phase post- création en passant par la formation, l’étude du projet, les séances de consultations, et le financement”, peut-on lire sur son site.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Tozeur, la directrice du CAT, Takwa Haddan, a fait savoir qu’en vertu d’accords conclus par le Centre, les leaders du groupe, Dina Preston-Ortiz et son époux Don Ortiz “sont venus à Tozeur pour animer un atelier avec les jeunes musiciens de la région”. L’objectif de cet atelier est “de promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes musiciens tunisiens et de suivre l’exemple américain où les industries créatives ont un grand apport dans l’économie du pays”, a-t-elle dit.

La visite de ce groupe américain à Tozeur “pourrait être avantageuse surtout que la population est majoritairement jeune et le marché du divertissement connait une forte demande dans la région, a-t-elle estimé.

” Les industries créatives sont au centre des activités du Centre d’Affaires de Tozeur, a encore fait savoir Takwa Haddan, indiquant que plusieurs projets dont une salle de cinéma et des studios de musique ont été lancés au cours des deux dernières années. ”

Dina Preston Band est en tournée dans cinq villes tunisiennes du 22 au 27 mai 2023. Des concerts publics gratuits et des ateliers sur l’entrepreneuriat culturel à Djerba, Gafsa, Kairouan, Sousse et à Tunis sont au menu.

Cette tournée est organisée par l’ambassade des Etats Unis d’Amérique en Tunisie et le Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’Etat USA, en collaboration avec le ministère tunisien des Affaires culturelles et celui de la Jeunesse et des Sports.

La Tunisie est la 44ème étape pour ce groupe qui oeuvre à la diffusion de la culture entrepreneuriale dans le secteur de la musique à travers ses multiples tournées dans divers pays du monde. Composé de musiciens talentueux, Dina Preston Band est lauréat de nombreux prix et distinctions. Il propose un large évantail de genres musicaux : Country, Rock classique, Woodstock rétro, Pop et Jazz.

Cinq concerts sont au programme de ce groupe ayant à son actif 27 tournées mondiales et des concerts dans près de 44 pays. Après un concert à l’Agora Djerba, le groupe se produira à la maison de jeunes El Kassar à Gafsa, aux bassins des Aghlabides à Kairouan, à la place des villes jumelées à Sousse et à Bab El Bhar, à la Médina de Tunis.

Le concert de clôture sera donné ce samedi (à 19h) avec la participation de deux artistes tunisiens, Houyem Ghattas et Yasser Jeradi.

Dina Preston Band collabore également avec des étudiants du réseau national de clubs de musique de l’association Tunisia 88, sur une chanson de leur nouvel album “When the World Calls Your Name”. Ce projet, une fusion de musique traditionnelle tunisienne et américaine, est une éloquente preuve que la musique est un excellent outil de rapprochement entre des personnes de cultures différentes.