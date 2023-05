Selon Marouane Abbassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) l’augmentation du taux d’intérêt directeur ne doit pas être, perçu, nécessairement comme un facteur dissuasif de l’investissement.

Répondant à des critiques qui ont lui reproché d’avoir augmenté le taux d’intérêt directeur à trois reprises en une seule année (2019-2020), Abassi a justifié sa décision par deux éléments d’histoire financière.

Dans un premier temps, il a rappelé qu’en 2011, 2012 et 2013, le taux directeur de la BCT était entre 3,5 et 4% et pourtant, cela n’avait pas été accompagné par une croissance de l’investissement.

Dans un deuxième temps, se référant aux conclusions d’un rapport macro-prudentiel de la BCT, il a révélé que le recul de l’investissement, particulièrement de l’investissement privé, a commencé bien avant 2010, plus exactement depuis 2004 et 2005. A l’origine de ce recul, la perte de confiance dans les politiques en place.

Le gouverneur de la BCT a eu à défendre ses décisions lors d’un dîner débat organisé, le 26 avril 2023, sur le thème « IDE Tunisie-UE : comment bénéficier de stratégies de nearshoring dans un contexte financier difficile ».