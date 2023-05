Avec un bilan de 21 médailles (5 or, 7 argent et 9 Bronze), la sélection tunisienne d’athlétisme des moins de 23 ans (U23) a terminé le championnat arabe de la catégorie, disputé à Tunis du 20 au 24 en cours, au 4e rang.

La pole position est revenue au Maroc (31 médailles dont 15 or) qui aura surplombé le tableau des médailles depuis la deuxième journée des épreuves, devant l’Egypte (2e) avec 18 médailles dont 9 or et l’Algérie (3e) qui totalise 27 breloques dont 7 or.

Au cours de la quatrième et dernière journée de la compétition, la tunisienne Rihab Dhahri s’était illustrée en remportant l’or du 1500 m.

Dhahri a dominé la finale de l’épreuve en 4.18:77 devançant la Marocaine Mariem Azrour (4.20:23) et l’Algérienne Ghania Rezig (4.24:46).

Pour sa part, Cheima Chouikh a terminé deuxième de la finale du lancer de poids avec un jet de 12.15m qui lui a valu l’argent, tandis que Ghada Hemdani s’est contentée du bronze en terminant 3e de la finale du triple-saut avec une performance de 12.50m.

Voici le tableau final des médailles :

Pays : Or Argent Bronze

1- Maroc 15 10 6

2- Egypte 9 3 6

3- Algérie 7 11 9

4- Tunisie 5 7 9

5- A. Saoudite 4 2 2

6- Qatar 1 1 1

7- Djibouti 1 1 0

8- Bahreïn 1 0 0

9- Irak 0 6 4

10- St d’Oman 0 2 0

11- EAU 0 0 2

12- Yémen 0 1 1

13- Liban 0 0 1

14- Koweït 0 0 1