Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a lancé un appel à candidature d’artistes professionnels (Acteurs/Musiciens/Danseurs) pour la participation dans la co-production théâtrale du Projet ” ACCADEMIA”, cofinancé par l’Union européenne (UE), qui s’inscrit dans le cadre du Programme IEV de coopération transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020.

Le Théâtre de l’Opéra est le partenaire 6 du projet ACCADEMIA. Les cinq autres partenaires sont successivement l'”Empedocle Consorzio Universitario Agrigento”, l'”Università degli Studi di Palermo” (Université de Palerme), le “Teatro Stabile di Catania”, l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme et Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis.

La date limite de dépôt des candidatures est le 8 juin 2023 via le lien suivant : https://docdro.id/xhsBe8X

L’ensemble des activités du projet, -ateliers (Master Class), rencontres, co-productions et mobilités-, seront organisées en Tunisie et en Italie à partir du 22 Mai 2023.

Dans la phase de co-production qui débutera à partir du mois d’août 2023, les artistes sélectionnés bénéficieront d’un contrat de production et d’une prise en charge totale de leurs mobilités dans le cadre de leurs participations au projet ACCADEMIA.

Les candidats devraient être disponibles pour travailler en collaboration avec des artistes italiens et être disposés à participer à toutes les phases de la production, de la création jusqu’à la représentation (prévu pour le mois de septembre 2023).

Pour plus d’informations sur le Academia et l’ensemble du programme IEV de coopération transfrontalière, les artistes intéressés peuvent consulter le lien suivant : https://www.italietunisie.eu/

Le projet ACCADEMIA travaille sur le système de valorisation de la culture qui a des implications socio-économiques strictes liées au tourisme et au développement du territoire. Il interviendra dans deux domaines : la valorisation du patrimoine culturel par l’utilisation des technologies numériques et les nouvelles productions théâtrales.

ACCADEMIA expérimente et systématise une approche innovante d’échange de bonnes pratiques, d’harmonisation et de création de parcours de formation et mobilité communs dans le monde de la formation académique. La mobilité dans les secteurs de l’art et de la culture est un instrument de développement des deux territoires et un instrument de développement de l’emploi et elle est un point de départ pour une coopération durable à long terme.

Comme le soutient le programme opérationnel, le projet vise à élargir le partage des connaissances et du savoir-faire spécifiques à la croissance commune et à la création d’une zone euro-méditerranéenne commune. Il permet de réaliser une mobilité commune entre les deux pays en soutenant la recherche et la formation internationale des étudiants et des enseignants dans le domaine de la formation académique et professionnelle relative à la valorisation de la culture.