Les relations séculaires d’amitié et de respect mutuel ont été au centre d’un entretien, mercredi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, et l’ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en Tunisie, Carlos Feo Acevedo, au siège du département.

Les deux parties ont passé en revue les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Venezuela et examiné les moyens de les développer.