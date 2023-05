Placée sous le signe “L’art, un chemin”, les Journées d’art contemporain de Carthage (JACC) dans leurs troisièmes éditions se veulent l’édition de l’ancrage, de la réconciliation et de la pérennisation pour ce rendez-vous incontournable de l’art contemporain en Tunisie, tant attendu par tous les plasticiens Tunisiens, après deux ans d’interruption liée au Covid 19, a indiqué Samira Turki Torgeman, présidente de l’édition 2023 des JACC.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi matin au Hall du musée national d’art moderne et contemporain, le Macam, à la cité de la culture, partenaire de taille dans cet événement, elle a tenu à souligner que cette session qui se tient du 26 au 30 mai 2023, a pour objectif, d’aller à la rencontre de diverses expériences plastiques, établir un pont nécessaire entre les générations d’artistes d’ici et d’ailleurs, valoriser les différentes expérimentations et langages plastiques, ouvrir le débat sur l’importance de l’art contemporain dans la Tunisie moderne, ainsi que le statut de l’artiste aujourd’hui.

Ces journées, a ajouté la directrice du musée national d’art moderne et contemporain Ahlem Boussandel, permettront de créer de nouvelles traditions picturales en offrant aux 150 artistes tunisiens et 52 étrangers en provenance de 23 pays, l’occasion de se rencontrer, de débattre et de contribuer à promouvoir l’art dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions et origines.

Après une première session en 2018 “1er marché de l’art en Tunisie” et la seconde en 2019 “l’Art à l’œuvre”, l’édition 2023 qui met à l’honneur la Palestine, se présente sous forme de 4 grands pavillons.

4 pavillons et 2 lieux : la cité de la culture et la maison des arts au Belvèdère avec des clins d’œil à l’école de Tunis et à la mémoire de feu Ezzeddine Alaya

Au pavillon international, ce sont 63 œuvres qui seront visibles en plus des installations (3) et une performance qui aura lieu dans l’esplanade de la Cité. L’art contemporain, dans toutes ses formes, à savoir la peinture, la gravure, la photographie, la sculpture, les installations, l’art de la performance et l’art vidéo sera présent.

Au pavillon national, 60 artistes tunisiens et 3 Prix

Une exposition présentera des œuvres d’art contemporain variées, telles que la peinture, la gravure, la photographie, la sculpture, les installations et l’art de la performance. Elle réunira les 60 artistes plasticiens tunisiens participants et trois prix (sur concours) seront décernés aux œuvres les plus remarquables, choisis par un jury.

L’exposition aura lieu à l’espace inférieur de la Cité de la Culture. Un espace central a été spécialement conçu pour rendre hommage à plusieurs artistes plasticiens tunisiens, le style scénographique s’inspire du pavillon tunisien présent à la 22ème session de la Triennale de Milan.

Au pavillon des 16 galeries, 9 internationales et 7 tunisiennes

Au hall principal, un pavillon sera dédié à 16 galeries internationales et nationales dans l’objectif de contribuer à l’avancement du marché de l’art et optimiser son potentiel. 9 galeries étrangères et 7 galeries tunisiennes seront invitées avec un espace rétrospectif dédié à la Gallerie Chiyem qui a eu un impact considérable sur les arts plastiques en Tunisie dans les années 1990 avant de fermer ses portes en 2000. Par ailleurs, une équipe d’étudiants se chargera de servir de médiateurs culturels pour les galeries étrangères pendant toute la durée de l’événement.

Le jardin de la cité de la culture abritera le pavillon en plein air où une exposition de 30 artistes fournit une plate-forme pour promouvoir l’exploration artistique dans le domaine de l’art contemporain, y compris les performances, les installations, le Mapping, les Happening, le land-art et les défilés de mode. Elle offre aux artistes une occasion d’exposer leurs expériences.

Cette exposition se veut un atelier pratique visant à mettre en avant des expériences contemporaines.

En dehors des espaces de la cité de la culture, la Maison des arts au Belvédère abritera une exposition rétrospective de 60 oeuvres du Fonds national et aussi de collections privées, visant à souligner l’expérience picturale de l’Ecole de Tunis et sa contribution à l’évolution du mouvement artistique national. Elle présentera des œuvres d’art du Fonds national ainsi que des contributions des héritiers d’artistes

Un clin d’œil sera rendu dans le pavillon “Souviens- toi” à Ezzeddine Alaya, ancien élève de l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis (ISBAT) et célèbre sculpteur, créateur de mode et contribuant majeur au patrimoine créatif tunisien reconnu mondialement. Un subtil clin d’œil marqué par l’organisation d’une grande cérémonie commémorative en partenariat avec la fondation qui préserve son héritage artistique.

Dans la continuité des premières et deuxièmes éditions, les Journées Régionales d’Art Contemporain de Carthage (JRAAC) 2023 s’étendront sur trois régions : Bizerte, Monastir et Médenine (Djerba) avec la participation de 90 artistes et 90 oeuvres. Les expositions qui seront présentées dans les régions sont des réalisations issues des JACC 2023.

3 panels autour de thématiques scientifiques et phénomènes créatifs les plus influents à la fois en Tunisie et dans le reste du monde sont au programme avec la participation de 12 intervenants : un colloque international sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle, un panel sur le Street art et l’art contemporain et une table ronde sur l’Ecole de Tunis.

Une cérémonie de clôture sera organisée le 30 Mai 2023 au théâtre des régions pour donner les prix aux gagnants sur fonds sonore d’un spectacle de Nasreddine Chebli, Tanit de Bronze JMC (Journées Musicales de Carthage) 2016 pour son spectacle Fallegua”.