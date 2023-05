TLF joue la prudence et cela lui réussit. Doté d’un réseau international, le groupe domine les trois composantes de son business. Leader sur la place, avantageusement positionné à l’international, TLF programme son développement, avec une juste vision, gardant une haute main sur sa rentabilité.

Jeudi 18 mai, TLF assurait sa communication financière, au siège de la Bourse de Tunis. Hichem Zghal, DG du groupe entouré des membres de son ‘’COMEX’’ était à la manœuvre.

L’année 2022, a sonné la reprise d’activité assure Hichem Zghal. Cela efface les fâcheux souvenirs et notamment l’emballement du taux de risque, générés par la période Covid. Le groupe renoue avec les indicateurs de performance à un niveau record selon le DG du groupe.

Et bon signe, TLF qui a un réseau international avec une implantation dans 10 pays en dehors de la Tunisie, signale un frémissement, dans diverses filières d’activités. C’est prometteur mais il faut rester en éveil. Le Groupe s’est donné le temps de renforcer ses fondamentaux. De re profiler son portefeuille, comprenez d’exercer une certaine sélectivité de sa clientèle. Et, par-dessus tout, doper sa rentabilité. Par prudence, quitte à faire moins, TLF s’applique surtout à faire mieux dira en conclusion Hichem Zghal

Les résultats financiers actuels et à venir

TLF, reste en pointe du marché sur ses trois métiers. Avec 18% de parts de marché pour le Leasing, Elle devance ses suiveurs. Avec 39 % sur le factoring, elle est en seconde position. Au plan de la Location de Longue Durée (LLD), l’enseigne finit l’année 2022 avec un parc de 701 véhicules ce qui la positionne avantageusement sur le marché. Le premier trimestre 2023 se solde par un dépassement d’objectif, comprenez que TLF renoue avec l’appétit de croissance. Pour l’exercice 2022, TLF distribue un dividende de 850 millimes lequel sera mis en paiement dès le 22 courant.

Le choix fort

TLF a tablé sur le tissu des PME. C’est un choix stratégique et c’est une empreinte maison. Hichem Zghal soutient que le potentiel de croissance des PME est important et qu’elles recourent massivement aux trois composantes de métier du groupe. Par ailleurs la commodité du leasing est qu’il est peu exigeant en matière de garanties réelles et que ses temps de réponse sont extra courts. C’est d’ailleurs cette même stratégie qui est dupliquée à l’international. Il faut bien reconnaître que la compagnie se sert bien de sa proximité avec Amen Bank, administrateur avec une participation de 59 % dans le Capital de TLF. La complémentarité entre le crédit bancaire et les trois métiers de TLF génère une synergie bénéfique. Les deux concours vont de pair. Et le client dispose d’une solution globale, ce qui est bien commode.

La plateforme TLF Net est opérationnelle, ‘’full process’’

Ce n’est pas sans fierté que Hichem Zghal fait la promotion de la plateforme TLF Net. Celle-ci permet aux clients de tout échanger avec la compagnie, via le net, soit par smartphone ou tablette soit par ordinateur. Nous considérons pour notre part que c’est une arme secrète qui arrive à point nommé.

Quand Hichem Zghal déclarait qu’à l’avenir il fallait vendre beaucoup, bien et baisser les charges, il devait penser à TLF Net. Comprenez que l’expansion physique du réseau ne sera plus une fatalité. Il expliquait que pour la Tunisie, l’arrivée aux commandes de la génération Z la fameuse génération formatée aux IT, optimise l’utilisation de la plateforme.

En Algérie, TLF fait face à la concurrence de quatre banques internationales dotées de réseaux étendus. Désormais il sera aisé à la filiale algérienne de dupliquer la plateforme électronique tunisienne et de prendre une sérieuse avance sur ses suiveurs. Cette plateforme est une œuvre accomplie de digitalisation des process internes et des relations commerciales avec les clients. C’est un instrument qui marquera encore une rupture dans la saga du groupe.