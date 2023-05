La Tunisie est classée au 19e rang sur 28 pays ayant un indice de développement élevé et au 82e rang sur 132 pays dans l’indice mondial des connaissances pour l’année 2022, qui a été publié par le PNUD en collaboration avec la Fondation Mohamed Ibn Rached Al Maktoum.

Selon l’indice mondial des connaissances, la Tunisie a enregistré en 2022 des résultats performants au niveau de l’infrastructure des connaissances, notamment en matière d’enseignement pré-universitaire et s’est positionnée au premier rang à l’échelle mondiale, en matière de dépenses gouvernementale au niveau de l’enseignement secondaire.

Elle a enregistré des indices satisfaisants dans le secteur de l’enseignement supérieur considéré comme un pilier du développement et occupé la 9e place en matière de taux des chercheurs et la 22e place concernant le taux des enseignants du supérieur.

Les résultats enregistrés en matière d’indices des technologies de l’information et de communication ont démontré les progrès enregistrés en Tunisie dans ce domaine et l’ont permis d’occuper la 2e place à l’échelle mondiale au niveau du taux des diplômés du supérieur et la 45e place concernant la rapidité de téléchargement des données via le téléphone mobile.